Сразу 80% россиян считают, что сейчас Россия движется в правильном направлении, 64% не отменили бы начало "военной операции", если бы вернулись в прошлое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Russian Field, посвященного отношению граждан РФ к "СВО".

Поддерживают "военную операцию" 69% опрошенных. Пятая часть респондентов – 19% - не поддерживают действия России. Затрудняются ответить 9% интервьюируемых.

"Военную операцию" поддерживают 54% молодых респондентов.

Процент неодобрения среди молодых людей и людей среднего возраста почти равен (28%-24%).

Уровень поддержки увеличивается с уровнем благосостояния. Наивысший процент неодобрения "военной операции" – 29% – среди тех, кто оценил свой доход как крайне низкий при проценте одобрения 53%. Наивысший процент поддержки – 85% – среди респондентов с очень высоким доходом при неодобрении в 8%.

Уровень поддержки "военной операции" падает с повышением уровня образования респондентов. 74% опрошенных со средним специальным образованием (техникум/колледж) поддерживают действия властей РФ в Украине, 15% – не поддерживают. Среди опрошенных с высшим образованием выражают поддержку 64%, не одобряют "военную операцию" 22%.

68% уверены, что "СВО" проходит успешно.

Между тем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.