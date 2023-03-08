Главный врагом США их граждане считают Китай: его выбрали 50%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

При этом Россию назвали врагом 32% респондентов, Северную Корею, которая в 2018 году была на первом месте, – лишь 7%, а Иран, возглавлявший список с 2006 по 2012 год, – 2%.

Однако есть различия в восприятии врагов в зависимости от политических пристрастий: большинство демократов (53%) видит злейшего врага в России, а подавляющее большинство республиканцев (76%) – в Китае.

Нейтральные граждане чаще называют врагом Китай – 46%, а Россию – 32%.

Ранее опрос показал, что в США снижается число сторонников поставок Украине оружия и растет количество приверженцев переговоров.

Также всё больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число увеличилось до 21%. По данным опроса, вторая по серьезности проблема для американцев - сохранение высокого уровня цен и инфляция.