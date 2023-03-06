В 2023 году украинцы назвали Пасху своим самым любимым праздником (70% опрошенных).

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте идет Рождество (69%), на третьем - День независимости (63%).

Международный женский день (8 марта) неожиданно оказался в конце списка, набрав всего 25% поддержки среди опрошенных. Популярнее его оказался даже День Конституции (29%).

Отметим, что сегодня закончился опрос в "Дие", который наоборот показал поддержку 8 марта среди населения. Большинство украинцев призвали оставить этот день выходным. А в Раде предложили переименовать этот праздник в "Международный день защиты прав женщин".

Динамика опросов показывает, что за последние годы теряли в популярности 8 Марта, Новый год и День Победы 9 мая (последний праздник особенно потерял после начала войны).

При этом резко выросла за последний год популярность Дня Независимости (63% против 12% в 2013 и 19% в 2020-м) и День защитника Украины (54% в 2023 против 10% в первый год его введения в 2017-м).

Ранее мы писали, что украинцы выбрали в "Дие" день празднования Рождества. Из 1,5 млн голосовавших в течение недели более 900 тысяч отдали голос за дату празднования 25 декабря. Так, 58,99% проголосовавших выбрали 25 декабря, 25,48% - 7 января.

Кроме того, Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября переходит на праздники по новому стилю - григорианскому календарю. Речь идёт о тех праздниках, которые привязаны к конкретной дате, например, Рождестве (но не плавающих, как Пасха).