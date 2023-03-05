Большинство граждан Франции выступают за допуск российских спортсменов к парижской Олимпиаде-2024.

Это следует из опроса, проведенного в начале марта компанией Odoxa, пишет UK Daily News.

По данным исследования, 72% респондентов высказались за участие россиян, при этом 44% из них считают, что спортсмены должны выступить под нейтральным флагом. 28% даже не против участия атлетов под российским флагом.

Олимпийские игры-2024 в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго высказалась против допуска россиян. Но окончательное решение по этому вопросу будет принимать Международный олимпийский комитет, стоящий на "разрешительной позиции".

Кроме того, МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.

Напомним, в феврале правительство Великобритании сообщило, что более 30 стран, в том числе США, Франция и Германия, заявили о своей постоянной поддержке запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, пока продолжается война в Украине.