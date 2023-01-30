Польша может выдвинуть ультиматум Международному олимпийскому комитету против допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024, если найдет союзников.

Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук в эфире Polskie Radio.

"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет здесь о министрах спорта 40 стран, которые подписывали обращения, чтобы создать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я проинформирую вас, когда уже будет, о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня меньше говорить. Основной груз в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании. Такой сценарий вполне реален, однако я бы не хотел, чтобы Польша была единственной страной, которая будет ставить такой ультиматум. Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", – заявил министр.

Напомним, в МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. По словам главы МОК Томаса Баха, отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

После этого Украина пригрозила отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы.

А президент Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в лицемерии.

Советник же главы Офиса президента Михаил Подоляк и вовсе назвал Международный олимпийский комитет пропагандистом войны.