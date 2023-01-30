Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет пропагандистом войны.

Критику в адрес организации Подоляк опубликовал в своем Твиттере.

"МОК — пропагандист войны, убийства и разрушения. МОК с удовольствием наблюдает за уничтожением РФ Украины, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида и поощрения их дальнейших убийств. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не имеют запаха украинской крови. Верно, мистер Бах?" – написал Подоляк в своем посте.

Напомним, в МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. По словам главы МОК Томаса Баха, отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

После этого Украина пригрозила отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы.

А президент Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в лицемерии.

Вслед за Зеленским советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил МОК в "пропаганде насилия" из-за возможного возвращения россиян на Олимпиаду.