Национальный Олимпийский комитет Китая поддержал инициативу Международного Олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В НОК КНР заявили, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в соревнованиях, и эта возможность не должна зависеть от политики и конфликтов, говорится в публикации.

"Решение об участии спортсменов должно определяться на основе их спортивных результатов, без вмешательства политических и военных факторов", - сказал представитель НОК Китая.

По его словам, Китай придерживается принципа политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта.

"Мы считаем, что спорт должен быть связующим звеном, объединяющим мир, а не наоборот. Международное спортивное сообщество должно работать вместе ради общего будущего, а не разрывать его на части", - добавил представитель НОК Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем сегодняшнем вечернем видеообращении высказался против инициативы Международного Олимпийского комитета о допуске спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Зеленский убежден, что после допуска спортсменов из РФ к турнирам спортивные федерации со временем обязательно начнут оправдывать российскую агрессию.

Накануне Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в лицемерии.

После заявления Зеленского советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил МОК в "пропаганде насилия" из-за возможного возвращения россиян на Олимпиаду.

Кроме того, Украина пригрозила отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы.