Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 28 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил об утреннем ракетном обстреле жилого массива Константиновки, от которого трое человек погибли и 14 ранены. Сказал, что эти удары невозможно остановить, пока у Украины не будет дальнобойных ракет для ответных ударов. Рассказал, что обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций, чтобы они высказались в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Высказал убежденность, что после допуска спортсменов из РФ к турнирам спортивные федерации со временем обязательно начнут оправдывать российскую агрессию. Сообщил, что подписал указ о санкциях против компаний и физлиц, которые способствуют перевозке российских военных грузов.

Напомним, в МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. По словам главы МОК Томаса Баха, отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

При этом Украина пригрозила отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы.

А президент Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в лицемерии.

После заявления Зеленского советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил МОК в "пропаганде насилия" из-за возможного возвращения россиян на Олимпиаду.