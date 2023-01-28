Российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой и обстреливают Константиновку. Вечерняя сводка Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 января. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой и обстреливают Константиновку.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- За не истекшие еще сутки россияне ударили ракетой по Константиновке и совершили 15 обстрелов из РСЗО на разных участках фронта.
- Наступление противника продолжается на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Новопавловском - разворачивается. На остальных направлениях враг держит оборону.
- На белорусских полигонах тренируется одна мотострелковая дивизия РФ.
- Генштаб продолжает называть Клещеевку одним из пунктов, обстреливаемых противником (при этом россияне уже несколько дней называют ее своей).
- На счету авиации и ракетчиков ВСУ 11 ударов по скоплениям войск РФ.
Ранее мы писали, что накануне в ВСУ заявили, что на Угледарском направлении продолжаются жестокие бои, за сутки было зафиксировано 58 столкновений. Российские войска атаковали 322 раза.
Война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.
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