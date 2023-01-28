Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 января. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой и обстреливают Константиновку.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За не истекшие еще сутки россияне ударили ракетой по Константиновке и совершили 15 обстрелов из РСЗО на разных участках фронта. Наступление противника продолжается на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Новопавловском - разворачивается. На остальных направлениях враг держит оборону. На белорусских полигонах тренируется одна мотострелковая дивизия РФ. Генштаб продолжает называть Клещеевку одним из пунктов, обстреливаемых противником (при этом россияне уже несколько дней называют ее своей). На счету авиации и ракетчиков ВСУ 11 ударов по скоплениям войск РФ.

Ранее мы писали, что накануне в ВСУ заявили, что на Угледарском направлении продолжаются жестокие бои, за сутки было зафиксировано 58 столкновений. Российские войска атаковали 322 раза.

Война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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