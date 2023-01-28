Подводим итоги 339-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Как сообщил сегодня Генштаб, противник ведёт наступление на трех направлениях: под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. ВСУ атакуют под Купянском, Лиманом, Запорожьем и Херсоном.

За сутки отражены атаки россиян:

в Белогоровке Луганской области,

в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Ивановском, Клещеевке, Дружбе, Водяном, Марьинке, Победе, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.

Ивановское - оно же Красное - находится на трассе Бахмут-Константиновка, которую хотят перерезать россияне. Атаки на село начались после заявлений россиян о захвате села Клещеевка к югу от Бахмута, которое является удобным плацдармом для атак на Красное.

Впрочем, Украина потери Клещеевки не подтверждала и, как видим, указывает, что атаки в районе села неизменно отражаются. Хотя о потере населенного пункта говорили не только в России, но и на днях в американском Институте изучения войны.

Сегодня эта организация выпустила сводку с анализом кадров с полей боя. Выводы следующие:

Российские войска продвинулись на северо-запад от станции Соль, судя по ударам ВСУ по мосту через реку Бахмутовка.

Российские войска захватили Краснополовку (к северо-западу от Соледара) и Двуречье (к юго-западу от Соледара).

Украинские войска вступают в бой с бойцами "Вагнера" в пригороде мясокомбината на северо-востоке Бахмута. "Это указывает на то, что "Вагнер" продолжает постепенно продвигаться в пределах самого Бахмута", - говорится в анализе.

Россияне скорее всего захватили Никольское на юго-восточной окраине Угледара.

Ранее мы рассказывали, что бои сейчас ведутся за дачные поселки в юго-восточных окрестностях Угледара. Они расположены между городом и соседними селами Павловка и Никольское.

Институт считает, что российское командование может отдавать приоритет наступлению в районе Угледара. Этот вывод основывается на применении по городу тяжелых огнеметных систем. Почему это направление для россиян имеет важное значение, мы анализировали здесь.

Бахмут, судя по видеоролику, находится под плотным обстрелом. Взрывы раздаются во всей городской застройке.

Российские телеграм-каналы, как и Генштаб, пишут, что бои в этом районе идут в направлении Раздоловки (севернее предположительно захваченного Краснополья) и Благодатного. Также идут бои в районе укрепрайона ВСУ в Парасковиевке и Красной горе.

Одновременно россияне пытаются пробиваться к трассе Константиновка-Бахмут в районе Ступочек и атакуют в направлении Белой горы (тоже под Константиновкой). Украина этих заявлений не комментирует.

При этом Константиновку - важный логистический узел ВСУ - стали сильнее обстреливать. Сегодня утром по городу был прилет. Трое гражданских погибли, несколько человек ранены от ракетного удара, который пришелся на гостиницу и четыре многоэтажки.

О тяжести боев под Бахмутом-Соледаром говорят и появляющиеся видео с протестами бойцов ВСУ и их родственников.

В соцсетях с 26 января распространяются видеообращения бойцов 116-й бригады теробороны из Полтавы, находившейся на данном участке фронта. Они возмущены, что в бой посылают без надлежащего материально-технического обеспечения и должной военной подготовки.

Тогда губернатор Полтавской области Лунин пообещал разобраться с конфликтом. Но сегодня история продолжилась.

Новое обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов разбита под Соледаром, они понесли большие потери, ни одного офицера не осталось в строю, нет необходимого оружия и командования. Заявители призывают вернуть бойцов на место постоянной дислокации и оказать им медицинскую помощь.

На одном из видео родственники бойцов блокируют выезд авто офицера.

Проблемы с ротацией личного состава говорят о том, что людей для ведения боевых действий не хватает (с чем, видимо, и связано усиление мобилизации в последнее время).

Оружие для Украины

Франция и Италия договорились о совместной передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сообщает издание La Stampa. "Принято политическое решение. Сейчас только уточняются технические детали, потому что это сложная система", - сказал французский дипломатический источник.

Еще одно издание - Il Messaggero- пишет, что министры обороны двух стран уже договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для этой системы и передать часть из них Украине.

Такие ракеты имеют дальность действия около 100 километров для перехвата самолетов и 25 километров для перехвата ракет и могут одновременно контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет.

Главное - SAMP-T способна сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности, с чем у Украины сейчас есть существенные проблемы. Но официально о такой поставке пока не объявлено - хотя, по данным СМИ, скоро такое объявление состоится.

Но пока Украина бороться с российскими баллистическими ракетами не может. Поэтому их следует уничтожать на старте запуска, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. То есть, он предлагает наносить удары по территории России.

Однако пока делать это эффективно Киев тоже не может без новых видов оружия. Поэтому, говорит Игнат, Украина нуждается в боевых самолетах и ударных беспилотниках, которые могли бы ликвидировать ракетные установки на большом расстоянии.

Тему самолетов Киев начал поднимать сразу же после успеха с танками, которые НАТО, спустя год с начала войны, согласилось предоставить.

Игнат дал интервью испанской газете El Pais и заявил, что Украина хотела бы получить от западных стран 24 истребителя в рамках очередного пакета военной помощи - речь об американских самолетах F-16. Позже он опроверг эту цифру и сообщил, что самолетов от Запада нужно больше - около 180 штук.

"Нам не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины", - заявил спикер Воздушных сил.

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк по этому поводу говорит, что Украина уже ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами. И касаются они не только самолетов, но и дальнобойных ракет.

"Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности", - сказал Подоляк.

С авиацией, впрочем, пока вопросов больше, чем ответов. Если говорить о том, что управлять самолетами будут украинские летчики (которых еще нужно обучить), то сроки поставок могут существенно затянуться.

В июне 2022 года Конгресс США одобрил оплату обучения украинских военных пилотированию американских самолетов. Юрий Игнат сказал, что группу, которая должна научиться управлять этими воздушными судами, уже выбрали, но бойцы, по его словам, все еще ждут начала тренировок. Период обучения для истребителей будет составлять не менее шести месяцев.

Инженеры, обслуживающие эти истребители, также должны будут готовиться примерно полгода. То есть, получается, что F-16 могут быть задействованы на территории Украины не раньше последних месяцев этого года.

Кроме того, в статье El Pais отмечается, что прежде всего Украина должна построить безопасную сеть аэродромов. По мнению британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, сделать это во время конфликта вряд ли получится.

Но остается еще один важный момент. Чтобы начать уничтожать российские ракетные установки на территории Черниговской или Белгородской областей ракетами с натовских самолетов, Запад сперва должен будет снять общий запрет на применение своих вооружений по российской территории в границах 1991 года. А таких предпосылок пока нет, и ключевые члены Альянса прямо против этого выступают.

Это видно по тому, что российская территория обстреливается, к примеру, "Точкой-У", но не "Хаймарсами" (хотя это можно делать уже сейчас). Перешагнут ли в НАТО данный психологический барьер - вопрос открытый.

Но уже сейчас на Западе пишут, что одних поставок танков для победы Киева не хватит. "Одними танками ход войны в Украине не переломить" - так называется аналитическая статья в New York Times.

Натовские танки "не станут той серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть войну", пишет газета. Но "американские военные в очередной раз попытаются переделать армию по своему образу и подобию, чтобы усилить шанс Украины прорвать укрепленную российскую оборону".

Украинцы пройдут ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковой подготовкой, на освоение которой у самих американских подразделений уходят месяцы, если не годы. "Пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени", - пишут авторы.

Но при этом Киеву необходимо преодолеть военный тупик, в который могут упереться ВСУ после того, как россияне начали строить многоуровневую оборону по линии захваченных позиций.

"Прорыв этих рубежей — это не просто перегон батальона танков по траншеям. Для этого требуется скоординированная атака с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку. Такие общевойсковые маневры и являются предметом учений", - объясняют авторы статьи.

Для усиления ударной мощи ВСУ, танки "Леопард" пойдут в атаку в связке с американской БМП "Брэдли". Танки прорвут траншеи и откроют дорогу пехоте на боевых машинах Bradley для удержания отвоеванной территории.

При этом "новые пожертвования вряд ли повысят боевую мощь, достаточную для победы Украины в войне, но официальные лица и сторонние аналитики говорят, что они существенно помогут". "Когда прибудет полный пакет западной техники, Киев может создать целых три дополнительные бригады", - пишет издание.

Британская Financial Times также напомнила мнение экспертов о том, что танки не смогут радикально изменить ситуацию на фронте. Это же признавал и президент Украины Зеленский.

То есть, если Запад задачу такого перелома поставит, вопрос дальнобойных ракет и самолетов будет обсуждаться в любом случае. И то, как он решится, зависит в том числе и от оценок реакции России, в чью способность нанести ядерный удар западные власти верят все меньше.

Военные перспективы

Россия может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Об этом заявил вчера секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они люди из советского "совка". И они считают, что, если есть какая-то годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне", — сказал он.

"Прежде всего, у них есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей, чтобы они полностью вышли на границы", — рассказал чиновник.

По его словам, также россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье. "Они сейчас уже неделю попытки понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть определенное накопление войск", — пояснил секретарь СНБО.

О том, что вероятное российское наступление скорее всего нацелено на Донбасс, полагает и американский "Институт изучения войны". По его прогнозам, РФ будет атаковать в Луганской области либо в районе Угледара.

Одно из обоснований такого прогноза - в Луганскую область россияне перебрасывают части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси.

При этом "новое наступление вряд ли будет нацелено на северную Украину из Беларуси. По-прежнему нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси", - говорится в отчёте организации.

Также Институт приводит мнения российских военных блогеров, согласно которому слухи о новом подходе на Киев - "информационная операция", а наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область.

Сегодня с неожиданным прогнозом выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он заявил, что российские танки на улицах Киева гарантируют Третью мировую войну.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", - сказал он на встрече со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню. По его словам, не допустить продвижения РФ на фронте — "единственный способ остановить глобальный конфликт".

Очевидно, что появление российских танков в Киеве не равносильно нападению на страны НАТО. Однако, вероятно, министр обороны Италии подразумевал, что с падением Украины Россия и НАТО лишаются крупного буфера между собой, и возрастает риск прямого столкновения.

Видимо, в той же, но более осторожной логике стоит рассматривать слова канцлера Германии Олафа Шольца. Не приближать войну к границам Германии - такое обещание дал немцам Шольц в видеообращении к нации, пообещав вести "благоразумную политику" относительно войны в Украине.

Приоритетом властей, по словам Шольца, остается безопасность Германии. "Наша цель ясна - у России не должно получиться расширить границы за счет применения силы", - сказал он.

По словам Шольца, немцы хотят, чтобы война не приближалась, а правительство и канцлер действовали предусмотрительно. "Это мое обещание вам", - заявил канцлер.

Напомним, это заявление прозвучало после того как Германия приняла решение передать Украине свои танки "Леопард". Это вызвало критику оппозиции и обвинения в адрес Шольца в том, что он втягивает ФРГ в войну.

При этом западные аналитические структуры не считают, что любая из сторон конфликта добьется абсолютной победы.

Американский исследовательский центр RAND corporation (среди его клиентов - Пентагон) в своем докладе "Избежать долгой войны" приходит именно к такому выводу.

Анализируются три варианта окончания войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Абсолютная победа (вроде той, что одержали союзники во Второй мировой войне), по мнению центра, крайне маловероятна.

Скорее всего, предполагает RAND, война закончится какими-то переговорами.

Перемирие в Украине, ожидают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Россия прекратит попытки захватить дополнительные украинские территории (кроме тех, что уже захвачены) и закончит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре. ВСУ в таком случае прекратили бы удары по захваченным Россией районам Украины и по самой РФ.

Сохранятся нерешенные территориальные вопросы. Но они будут оспариваться политическим и экономическим путем, а не военным. Аналитики пишут, что стороны, скорее всего, будут вести лишь минимальную торговлю, а границы будут в значительной степени закрыты.

Отдельно изучаются перспективы применения ядерного оружия и полноценное вовлечение в войну НАТО. Оба сценария видятся RAND маловероятными. По первому говорится: если все же Россия решится нанести ядерный удар и получит от этого какую-то выгоду, пусть даже ситуативную, это нанесет США огромный политический ущерб и может привести в развалу всего миропорядка, в том числе атлантического сотрудничества.

По вовлечению НАТО говорится, что это не в интересах России, уже изнуренной войной с Украиной. Но учитывая то, какой экзистенциальный характер придает Москва противостоянию с Западом, она может найти на это. Но видимых перспектив успеха РФ в таком противостоянии RAND не видит.

В резюме отмечается, что в интересах США не допустить затягивания конфликта в Украине - выгоды от такого сценария значительно уступают негативным последствиям, учитывая риск применения ядерного оружия и прямого вовлечения НАТО в войну.

Хотя Вашингтон не может сам определить продолжительность войны, он может предпринять шаги, которые повышают вероятность окончательного прекращения конфликта путем переговоров.

Ключевое препятствие на пути таких переговоров - "взаимный оптимизм" сторон в отношении собственных военных перспектив и "взаимный пессимизм" в отношении последствий мира.

RAND видит четыре инструмента, которые США могли бы использовать для смягчения этих препятствий и ускорения движения к переговорному процессу. Это уточнение планов поддержки Украины, обязательства по обеспечению безопасности Украины после прекращения войны, предоставление гарантий нейтралитета Украины и установление условий снятия санкций с России.

Британский телеканал Sy News также пишет о том, что переговоры нельзя снимать с повестки дня.

"Некоторые западные дипломаты считают, что Украине лучше снять условие о невозможности переговоров с Путиным, поскольку потом ее позиции могут ослабнуть", - говорится в статье.

Далее Украине рекомендуется провести переговоры "в тот момент, когда Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления".

"Дипломаты обеспокоены тем, что, чем дольше затянется война, тем выше риск того, что баланс сил может сместиться в сторону России, и это может еще больше ослабить позиции Украины", – пишет издание.

Исходя из этого можно предположить, что планов безоговорочной военной победы над Россией Запад по тем или иным причинам не ставит. Возможно, есть опасения ядерной эскалации либо понимание, что такая победа без прямого участия НАТО невозможна. Поэтому западная стратегия - создание условий на фронте, при которых Россия сама станет сговорчивее.

При этом для прямой военной конфронтации с Россией альянс должен перевооружиться, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

В возможность ядерной войны он не верит, объясняя это так: "Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А, значит, всё ещё рациональный человек".