В субботу, 28 января, в Украине идет уже 339-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 27 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

28 января

11.16 Полиция Сан-Франциско обнародовала видео нападения на мужа Нэнси Пелоси, которое было снято нагрудной камерой сотрудника полиции.

Напомним, что в конце октября 42-летний Дэвид Депейп вломился в дом Пелоси и, угрожая молотком, требовал от супруга экс-спикера палаты представителей конгресса США сказать, где его жена. В итоге, супруг Пелоси получил серьезные травмы черепа и рук.

Напавший на него Депейп до сих пор не признает свою вину. Ему грозит тюремное заключение сроком до 50 лет. Вполне возможно, что у преступника имеются психические заболевания, предполагает американская пресса. На записи он выглядит мало адекватным.

11.14 Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что российские танки на улицах Киева гарантируют Третью мировую войну.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", — сказал он на встрече со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

По его словам, не допустить прибытия этих боевых машин РФ — «единственный способ остановить глобальный конфликт, пишет RaiNews.

11.03 В США - новый скандал с убийством полицией чернокожего местного жителя. После это в ряде городов страны прокатились небольшие протестные акции.

Ранее полиция города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался.

Полицейские остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.

Его догнали и внось повалили на землю, начав избивать. "Мама. Мама. Мама! Помоги мне!", - кричит Тайр Николс на видео. На других кадрах он лежит на земле, а полицейские хладнокровно избивают его дубинками. После ареста мужчина был доставлен в больницу с многочисленными ушибами и скончался, не приходя в сознание, спустя трое суток.

В американских СМИ небольшой размах протестов связывают с тем, что полицейские, убившие Николса, сами оказались афроамериканцами.

10.49 Китай может начать войну с Соединенными Штатами через два года, предсказал высокопоставленный генерал ВВС Майкл Минихэн.

Об этом говорится в его записке войскам, с которой ознакомился телеканал NBCnews.

Генерал Минихэн, занимающий пост главы Командования воздушной мобильности (курирует парк транспортных и заправочных самолетов) предупредил персонал, чтобы он ускорил подготовку к потенциальному конфликту "пока не поздно".

"Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си добился своего третьего срока и сформировал военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году, и у Си будет причина. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году, и Си отвлечет Америку. У команды Си есть причина и возможности - все указывает на 2025 год", - написал Минихэн.

Он считает, что лично его цель - создание "укрепленной, готовой, интегрированной и гибкой объединенной маневренной группы, готовой сражаться и побеждать в первой цепи островов".

10.44 Власти Донецкой области подтвердили утренний обстрел Константиновки.

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара.

Прилет повредил 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и автомобили.

10.30 Правительство намерено после окончания войны вернуться к вопросу повышения коммунальных тарифов. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.

По его словам, это позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы. "Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу", - отметил Ущаповский.

10.24 Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

"Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - цитируют Баха СМИ.

Напомним, вчера президент Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

10.12 Франция и Итали договорились о совместной передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сообщает издание La Stampa.

«Принято политическое решение. Сейчас только уточняются технические детали, потому что это сложная система», — сказал французский дипломатический источник.

О решении должны вскоре официально объявить лидеры двух стран.

Тем временем издание Il Messaggero сообщает, что министры обороны Италии и Франции уже договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для этой системы и передать часть из них Украине.

Такие ракеты имеют дальность действия около 100 километров для перехвата самолетов и 25 километров для перехвата ракет и могут одновременно контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет.

При этом SAMP-T способна сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности, с чем у Украины сейчас есть существенные проблемы.

10.10 Дефицит в энергосистеме остается значительным, несмотря на небольшое снижение потребления, характерное для выходных. Об этом сообщает "Укрэнерго"

Причина дефицита - повреждение электростанций и высоковольтной сети в результате российских ракетных и дроновых атак 26 января. При этом, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

"Укрэнерго" объясняет, что после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

09.55 Пишут о прилете в Константиновке Донецкой области.

09.49 "Одними танками ход войны в Украине не переломить" - так называется аналитическая статья в New York Times.

Натовские танки "не станут той серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть войну", пишет газета. Но "американские военные в очередной раз попытаются переделать армию по своему образу и подобию, чтобы усилить шанс Украины прорвать укрепленную российскую оборону".

Украинцы пройдут ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковой подготовкой, на освоение которой у самих американских подразделений уходят месяцы, если не годы. "Пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени", - пишут авторы.

Но при этом Киеву необходимо преодолеть военный тупик, в который могут упереться ВСУ после того, как россияне начали строить многоуровневую оборону по линии захваченных позиций.

"Прорыв этих рубежей — это не просто перегон батальона танков по траншеям. Для этого требуется скоординированная атака с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку. Такие общевойсковые маневры и являются предметом учений", - объясняют авторы статьи.

Для усиления ударной мощи ВСУ, танки "Леопард" пойдут в атаку в связке с американской БМП "Брэдли". Танки прорвут траншеи и откроют дорогу пехоте на боевых машинах Bradley для удержания отвоеванной территории.

При этом "новые пожертвования вряд ли повысят боевую мощь, достаточную для победы Украины в войне, но официальные лица и сторонние аналитики говорят, что они существенно помогут". "Когда прибудет полный пакет западной техники, Киев может создать целых три дополнительные бригады", - пишет издание.

09:22 Новая волна воздушной тревоги на востоке.

08.59 Британия может передать Украине истребители для патрулирования воздушного пространства - но только после отхода российских войск с оккупированных территорий, пишет The Telegraph.

Высокопоставленный источник издания в Королевских ВВС в контексте возможности отправки самолетов сказал: "Никогда не говори никогда". Но добавил, что "сейчас это не приоритет".

Также источники рассказали, что такой сценарий может произойти, "когда Россия будет выдворена из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство".

08.52 США готовятся к годовщине российского вторжения в Украину 24 февраля.

Судя из слов представителей администрации Байдена, будет какая-то реакция, к чему готовятся "полным ходом".

“Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы сейчас рассматриваем", — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее секретарь СНБО Данилов предположил, что к этой дате россияне пойдут в новое наступление на Донбассе.

08.49 Панорамное видео из Бахмута, сделанное во время артобстрела.

08.42 Оценка ситуации на фронте от "Института изучения войны". Анализируя кадры с полей боя, организация делает следующие выводы:

- российские войска продвинулись на северо-запад от станции Соль, судя по ударам ВСУ по мосту через реку Бахмутовка.

- российские войска захватили Краснополовку (к северо-западу от Соледара) и Двуречье (к юго-западу от Соледара).

- украинские войска вступают в бой с бойцами "Вагнера" в пригороде мясокомбината на северо-востоке Бахмута,

"Это указывает на то, что Вагнер продолжает постепенно продвигаться в пределах самого Бахмута", - говорится в анализе.

- россияне скорее всего захватили Никольское на юго-восточной окраине Угледара.

Также есть видео, как российские войска ведут огонь по Угледару из термобарической артиллерийской системы ТОС-1А.

Использование таких артиллерийских средств предполагает, что российское командование может отдавать приоритет наступлению в районе Угледара, считает "Институт".

08.32 Запланированное крупное российское наступление скорее всего нацелено на Луганскую область либо в район Угледара, считает "Институт изучения войны".

"Это новое наступление вряд ли будет нацелено на северную Украину из Беларуси. По-прежнему нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси", - говорится в отчёте организации.

Также "Институт" приводит мнения российских военных блогеров, согласно которому слухи о новом подходе на Киев - "информационная операция", а наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область.

Ранее о вероятности нового российского наступления сообщало агентство Bloomberg.

08.19 Сводка Генштаба ВСУ на утро 28 января. Главное:

1. За сутки было 10 ракетных ударов (в частности, по инфраструктуре Запорожья). Из РСЗО обстрелян Очаков, есть раненые и погибшие.

2. Противник ведёт наступление на трёх направлениях - под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. ВСУ - под Купянском, Лиманом, Запорожьем и Херсоном.

3. Отражены атаки россиян:

- в Белогоровке Луганской области

- в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Ивановском (на трассе Бахмут-Константиновка) Клещеевке, Дружбе, Водяном, Марьинке, Победе, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.

08.11 Тревога во многих регионах Украины.