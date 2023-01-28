В результате громкого скандала с поездкой в Таиланд из партии "Слуга народа" (СН) и ее парламентской фракции исключили народного депутата Николая Тищенко.

Многие восприняли это как показательное наказание за нарушение новых правил выезда за границу для высокопоставленных должностных лиц, в число которых входят и парламентарии, которые как раз накануне скандала установил своим указом президент.

Впрочем, в политических кругах обсуждают возможную другую подоплеку этой резонансной истории.

Подробности - в материале "Страны".

Неподтвержденная командировка

Народный депутат от СН Николай Тищенко снова громко оскандалился, правда, в этот раз - с достаточно серьезными последствиями для себя.

26 января посольство Украины в Таиланде опубликовало объявление с приглашением проживающих в стране украинских граждан прийти 27 января на встречу с Тищенко в одну из гостиниц Бангкока.

Конечно, появление в разгаре войны любого народного депутата в экзотической стране не осталось бы без внимания. Но это был Николай Тищенко, который уже не раз попадал в скандалы, самыми громкими среди которых до недавнего времени были тайная работа его киевского ресторана "Велюр" вопреки карантинному запрету во время эпидемии коронавируса и устроенная им в киевском отеле опять-таки в локдаун вечеринка с фейерверком в честь жены.

В обоих случаях Тищенко все сошло с рук, что некоторые списывали на тот факт, что нардеп - близкий друг и кум главы Офиса президента Андрея Ермака и в принципе не последний человек в политсиле президента (он был замглавой ее фракции в Раде, возглавлял избирательный штаб в столице на местных выборах 2020 года, одно время руководил Закарпатской облорганизацией СН).

И это, как и сами факты, нанесли большой вред имиджу СН и в целом команды власти, которая требовала от всех соблюдения карантина, но "свои", выходит, могли обращать на него мало внимания. Вот и в истории с Таиландом многие подумали, что Тищенко опять поступил как ему заблагорассудилось, несмотря - в этот раз - уже на войну.

Но тут сыграл еще большую роль другой фактор. Дело в том, что за несколько дней до появления новости о таиландском приеме Тищенко СНБО принял резонансное решение об ужесточении правил выезда за границу должностных лиц - в том числе парламентариев. Как писала "Страна", теперь это разрешено делать исключительно с целью служебной командировки. Хотя новые правила еще не действуют (Кабмин еще должен разработать порядок их действия), но, по нашим сведениям, запреты чиновникам на зарубежные поездки уже выносятся по всей властной вертикали.

Надо сказать, Тищенко в оправдательном посте на своей странице в Фейсбуке (к которому мы еще вернемся) утверждает, что находится в Юго-Восточной Азии уже две недели, побывав перед Таиландом во Вьетнаме, сопредседателем парламентской группы дружбы с которым он является.

То есть он выехал еще до решения СНБО, и законность пересечения им границы подтвердили в Госпогранслужбе.

Но на это уже мало кто обратил внимание, как и на оправдания самого нардепа. А он написал в посте, что уехал "в командировку" во исполнение указания президента об укреплении дружбы со странами Азии и Африки. И все руководители "в курсе", как якобы и глава фракции Давид Арахамия.

"Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы", - Тищенко.

По его словам, в Таиланде он провел "встречу с партнерами", "достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины" (так в посте).

Несмотря на скандал, Тищенко намерен продолжить свою "командировку".

"Вернусь с позитивным результатом для страны", - заключил Тищенко.

На то, что руководству фракции и парламента известно о его поездке, Тищенко напирал и во внутрифракционной переписке, "слитой" Телеграм-каналам.

Но это противоречило официальному заявлению спикера Руслана Стефанчука, что Рада не командировала Тищенко за границу.

А Арахамия оперативно инициировал снятие нардепа с должности замглавы фракции с одновременным исключением из нее, а также из самой СН.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны", - заявил глава фракции.

Критиковали Тищенко и коллеги по фракции.

"Тищенко в Таиланде? А как же запрет президента? Значит, ошивается там еще раньше? Позор", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Марьяна Безуглая (СН), у которой сложные отношения с коллегой.

Вскоре председатель СН и замглавы ее фракции Елена Шуляк сообщила об исключении Тищенко из партийных рядов. А во фракции запустили опрос-голосование. При этом сначала ходили слухи, что необходимое количество голосов за изгнание Тищенко не набирается, но это опровергли собеседники "Страны" во фракции. Оправдания нардепа во внутренних чатах эффекта не возымели. Утром 27 января его исключение было официально подтверждено.

"Особой дискуссии, исключать ли его, не было. По моей информации, только 12 человек не поддержали решение по Тищенко или отмолчались на его счет. Часть из них - это его друзья, которым по понятиям не могли это сделать. Результат в принципе был уже понятен к вечеру того же дня. Но по нашим правилам подобное голосования длится 36 часов, поэтому так поздно были обнародованы его итоги", - говорит источник во фракции, попросивший об анонимности.

Как он утверждает, результат по Тищенко был предопределен, помимо прочего, из-за того, что во фракции у него "осталось мало сторонников".

"В его внутрифракционной группе из 15 человек оставалось 4-ре, включая него самого. А теперь он вообще будет одиноким фриком", - говорит источник.

Былое расположение ОП Тищенко тоже, как настаивает собеседник, растерял.

"Ермак уже два года не берет трубку, когда ему звонит Тищенко. В ОП ему также ход давно закрыт. Если когда-то и были отношения, то с некоторых пор Тищенко просто продавал это при отсутствии таковых", - утверждает источник.

Быстрота решает все

Со стороны все выглядит, как будто Тищенко действительно в ОП "слили". Его бы не стали открыто защищать, но могли бы дать указание ограничиться "разжалованием" в рядовые депутаты, чем бы спустили пар. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что жесткое решение по Тищенко было следствием серии недавних громких коррупционных скандалов в эшелоне власти.

"Контекст заставил власть так поступить с Тищенко, чего, возможно, и не хотелось делать. Зеленский почувствовал, что лучше уж пожертвовать такой токсичной фигурой, чем терпеть новые нападки", - комментирует эксперт "Стране".

Но вот что интересно: скандал с Тищенко "перебил" темы разоблачений коррупционеров и недавних громких отставок. То есть власть могла обыграть в свою пользу этот момент (хотя есть мнение, что все это вообще был спектакль, сыгранной с целью отвлечения общественного внимания и от коррупции с перестановками, и сложной ситуации на фронте).

Глава фракции Давид Арахамия (в центре) мог ускорить исключение Николая Тищенко из фракции СН в личных политических интересах, фото: rada.gov.ua

Впрочем, есть и еще одна версия. Некоторые обратили внимание на скорость, с которой Арахамия запустил процесс исключения Тищенко из структур СН. Есть подозрение, что это не случайность, а следствие якобы напряженных отношений между Арахамией и Ермаком. По слухам, Арахамия в начале войны усилил свое влияние, что вызвало неприязнь у Ермака, который затем приложил немало усилий, чтоб задвинуть главу фракции в тень.

Изгнание Тищенко — это-де шпилька в адрес Ермака, с кем Тищенко традиционно связывают.

В принципе если пост о необходимости исключения Тищенко из фракции и партии Арахамия написал по своей инициативе, отыграть назад без потери лица Банковая, конечно, уже не могла.

Собеседник во фракции признает сложность нынешних отношений между Арахамией и Ермаком, но это якобы не было решающим фактором в ситуации с нардепом-скандалом.

"Все нажрались этого дерьма еще в случае с "Велюром" и решили в этот раз поставить точку", - утверждает источник.

Также ходят слухи, что Тищенко прикажут отказаться от мандата.

Один из близких знакомых нардепа сказал "Стране", что он не будет сопротивляться, если такой приказ поступит.

"Для Тищенко после изгнания из фракции депутатство будет не возможностью для решения вопросов, а ненужной обузой. Декларации сдавать, постоянно находиться под прицелом общественности. Он устал от всего этого", - говорит источник.