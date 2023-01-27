Нардеп Николай Тищенко, который попал в громкую историю после того, как стало известно, что он находится в Таиланде, стал героем мемов.

Публикуем подборку лучших из них:

Напомним, украинское посольство в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко на территории королевства 27 января.

Вскоре после этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после поездки в Таиланд Тищенко исключат из фракции и партии.

Позже глава партии Елена Шуляк заявила, что из партии Тищенко уже исключили. А сегодня нардепа исключили и из фракции.

Между тем, источники "Страны" сообщали, что он уже давно уехал из Украины. Был в Европе, потом в Таиланде.

Кроме того, сообщалось, что пограничники заявили, что Тищенко выехал за границу законно и ничего не нарушал. А сам нардеп заявил, что выполнял приказ Верховного Главнокомандующего, поехав в Тайланд. По словам Тищенко, вины за собой он не чувствует. Тищенко заявил, что отправился во Вьетнам, а потом в Таиланд, выполняя приказ Владимира Зеленского об укреплении отношений со странами Азии и Африки.