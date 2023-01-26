Народного депутата Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из фракции и партии "Слуга народа".

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.

Поэтому готовим ряд кадровых решений:

1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".

2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа"", - написал Арахамия.

Напомним, летом Тищенко уволили с должности главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" из-за публичных скандалов.

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