Тищенко после его поездки в Таиланд собираются исключить из фракции и партии "Слуга народа"
Народного депутата Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из фракции и партии "Слуга народа".
Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.
Поэтому готовим ряд кадровых решений:
1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".
2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа"", - написал Арахамия.
Напомним, летом Тищенко уволили с должности главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" из-за публичных скандалов.
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