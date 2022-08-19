НАПК составило админпротоколы на трех нардепов из фракции "Слуга народа" - Романа Мулика, Николая Тищенко и Алексея Кузнецова - из-за указания недостоверных сведений в декларации. Общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях должностных лиц превышает 2,5 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Админпротоколы составили в отношении:

Романа Мулика, который в декларации за 2020 год не указал земельный участок и указал недостоверные сведения о стоимости четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. В целом проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн. гривен .

Николая Тищенко, не указавшего автомобиль марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска, принадлежащего ему на праве собственности с 17.06.2003, в ежегодной декларации за 2020 год. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. гривен.

Алексея Кузнецова, который указал недостоверные сведения о стоимости двух жилых домов, нежилого помещения, автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 года выпуска и арендуемого им земельного участка. В целом проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн. гривен.

Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева.

Ранее сопредседатель фракции Порошенко не задекларировал особняк в Испании.

Также "Страна" писала, как год назад НАПК проверило декларации президента Зеленского и главы СБУ Баканова после скандала с офшорами. Впрочем, признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского НАПК не увидело.