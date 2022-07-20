Тищенко не будут исключать из "Слуги народа", но максимально изолируют от дел партии
По информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа", Николая Тищенко после скандального отстранения его от руководства Закарпатской парторганизации, пока не собираются исключать из партии и фракции.
"Насколько мне известно, пока его исключать не собираются, но, как видите, Тищенко максимально изолируют от дел партии. Просто куда бы он не приезжал в командировку он действует по такому принципу: "Вы все дураки, все делаете не так, быстро переделайте".
То есть, создает такой непонятный кипиш. Если в мирное время на это не особо обращали внимание, то во время войны все эти публичные скандалы и спектакли с наградным оружием — ну просто неуместны и кощунственны", — рассказал источник "Страны".
Сам Тищенко сегодня отреагировал на сообщение о его отстранении с должности глава Закарпатского отделения партии.
По его словам, решение не было для него неожиданностью, однако он обиделся на обвинения в увлечении пиаром, а также в инициировании скандалов.
Ранее "Страна" рассказывала, что депутат из фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила о том, что Михаил Майман, которого она называет аферистом, вручил наградное оружие ее коллеге по фракции Николаю Тищенко.
Также она обратилась к главе партии Алене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии с заявлением с требованием исключить из партии и фракции Николая Тищенко.
В своем заявлении Безуглая указала на ряд скандалов, связанных с Тищенко - лоббирование "своих людей" на должности, работа "Велюра" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки.