По информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа", Николая Тищенко после скандального отстранения его от руководства Закарпатской парторганизации, пока не собираются исключать из партии и фракции.

"Насколько мне известно, пока его исключать не собираются, но, как видите, Тищенко максимально изолируют от дел партии. Просто куда бы он не приезжал в командировку он действует по такому принципу: "Вы все дураки, все делаете не так, быстро переделайте".

То есть, создает такой непонятный кипиш. Если в мирное время на это не особо обращали внимание, то во время войны все эти публичные скандалы и спектакли с наградным оружием — ну просто неуместны и кощунственны", — рассказал источник "Страны".

Сам Тищенко сегодня отреагировал на сообщение о его отстранении с должности глава Закарпатского отделения партии.

По его словам, решение не было для него неожиданностью, однако он обиделся на обвинения в увлечении пиаром, а также в инициировании скандалов.

Ранее "Страна" рассказывала, что депутат из фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила о том, что Михаил Майман, которого она называет аферистом, вручил наградное оружие ее коллеге по фракции Николаю Тищенко.

Также она обратилась к главе партии Алене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии с заявлением с требованием исключить из партии и фракции Николая Тищенко.

В своем заявлении Безуглая указала на ряд скандалов, связанных с Тищенко - лоббирование "своих людей" на должности, работа "Велюра" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки.