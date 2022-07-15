Безуглая добивается исключения из фракции Тищенко. Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая обратилась к главе партии Алене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии с заявлением с требованием исключить из партии и фракции Николая Тищенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В своем заявлении Безуглая указала на ряд скандалов, связанных с Тищенко - лоббирование "своих людей" на должности, работа "Велюра" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки.

Отдельно Безуглая упомянула скандал с награждением Тищенко пистолетом, в котором принял участие Михаил Майман. Этот случай, по словам Безуглой, дискредитирует партию, "а также ВСУ и правоохранительные органы".

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Безуглая написала заявлении Шуляк и Арахамии об исключении Тищенко из Слуги народа

Напомним, несколькими днями ранее Безуглая анонсировала, что будет добиваться исключения из фракции "Слуга народа" Тищенко.

Также сообщалось, что вчера Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Гайдая и предрекла ему отставку.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

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