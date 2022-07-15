Безуглая потребовала от Шуляк и Арахамии исключить Тищенко из партии и фракции "Слуга народа". Документ
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая обратилась к главе партии Алене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии с заявлением с требованием исключить из партии и фракции Николая Тищенко.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В своем заявлении Безуглая указала на ряд скандалов, связанных с Тищенко - лоббирование "своих людей" на должности, работа "Велюра" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки.
Отдельно Безуглая упомянула скандал с награждением Тищенко пистолетом, в котором принял участие Михаил Майман. Этот случай, по словам Безуглой, дискредитирует партию, "а также ВСУ и правоохранительные органы".
Напомним, несколькими днями ранее Безуглая анонсировала, что будет добиваться исключения из фракции "Слуга народа" Тищенко.
Также сообщалось, что вчера Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Гайдая и предрекла ему отставку.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.
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