Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая обратилась к главе партии Алене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии с заявлением с требованием исключить из партии и фракции Николая Тищенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В своем заявлении Безуглая указала на ряд скандалов, связанных с Тищенко - лоббирование "своих людей" на должности, работа "Велюра" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки.

Отдельно Безуглая упомянула скандал с награждением Тищенко пистолетом, в котором принял участие Михаил Майман. Этот случай, по словам Безуглой, дискредитирует партию, "а также ВСУ и правоохранительные органы".

Напомним, несколькими днями ранее Безуглая анонсировала, что будет добиваться исключения из фракции "Слуга народа" Тищенко.

Также сообщалось, что вчера Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Гайдая и предрекла ему отставку.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

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