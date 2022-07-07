Народная депутат Марьяна Безуглая предупредила украинцев о "ряженых" членах теробороны Киева во главе с Михаилом Майманом, которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 теробщины Киева "Архангелы Михаила".

Запись на эту тему нардеп разместила в своем Фейсбуке.

Безуглая утверждает, что это не добровольцы, а мародеры, и сейчас правоохранители ими занимаются.

"Информация о том, что не воевали, воруют, мародерят, представляются связанными с ГУР МОУ, ССО и т.д. Правоохранительные органы прорабатывают проблему. Отдельно исследуем факт существования такого формирования", - написала Безуглая.

В самом начале июня "Страна" писала о том, что СБУ задержала Михаила Маймана в Днепропетровской области на блокпосту. С Майманом задержали еще двоих человек. Их задержание связано с инцидентом, который произошёл 31 мая на заправке "Окко" в Днепропетровской области. Там несколько одетых в гражданское людей, представившись сотрудниками СБУ, совершили нападение на военнослужащих.

Также мы взяли комментарий у самого Маймана по этому поводу. Он рассказал, что его не задержала СБУ, а похитила "вражеская ДРГ".