Мошенники обманули пострадавших от войны украинцев на 100 миллионов гривен, пообещав им "финансовую помощь от ЕС"
Мошенники присвоили 100 миллионов гривен под видом оформления финансовой помощи от ЕС пострадавшим от войны украинцам.
От их действий пострадали 5 тысяч украинцев, сообщает Офис генпрокурора.
Преступники создавали фейковые сайты, которые внешне имитировали ресурсы правительства Украины и ЕС. На мошеннических страницах украинцам, пострадавшим из-за войны, предлагалось получить деньги от стран-членов ЕС.
Когда пользователи проходили авторизацию для получения выплат, они указывали реквизиты своих банковских карт – якобы для оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого мошенники списывали с карт деньги.
Правоохранители вычислили преступников, дома у девяти человек провели обыски. У них изъяли технику, банковские карты и деньги. Принимаются меры по аресту средств на их банковских счетах.
Напомним, в Киеве валютные мошенники втерлись к жертве в доверие и обманули ее почти на миллион гривен.
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