Мошенники присвоили 100 миллионов гривен под видом оформления финансовой помощи от ЕС пострадавшим от войны украинцам.

От их действий пострадали 5 тысяч украинцев, сообщает Офис генпрокурора.

Преступники создавали фейковые сайты, которые внешне имитировали ресурсы правительства Украины и ЕС. На мошеннических страницах украинцам, пострадавшим из-за войны, предлагалось получить деньги от стран-членов ЕС.

Когда пользователи проходили авторизацию для получения выплат, они указывали реквизиты своих банковских карт – якобы для оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого мошенники списывали с карт деньги.



Правоохранители вычислили преступников, дома у девяти человек провели обыски. У них изъяли технику, банковские карты и деньги. Принимаются меры по аресту средств на их банковских счетах.

Напомним, в Киеве валютные мошенники втерлись к жертве в доверие и обманули ее почти на миллион гривен.

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