В Киеве задержаны двое мужчин, которые мошенническим путем завладели деньгами гражданина под видом обмена валюты.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.



Как установило следствие, мошенники тщательно готовились к совершению преступления. Один из них даже менял свой облик: надевал парик, медицинскую маску и медицинский халат, чтобы представиться работником местной аптеки. Кроме того, чтобы втереться к потерпевшему в доверие, мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, после чего договорились об обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с имеющим два выхода офисным зданием.



Во время встречи потерпевший в салоне автомобиля передал злоумышленнику 900 тысяч гривен и получил 25 700 долларов США подлинными купюрами, которые положил между сиденьями. Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие доллары США фальшивыми. После этого злоумышленник вместе с деньгами вошел в здание, якобы чтобы перечислить средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение через запасной выход.



Благодаря профессиональным действиям правоохранителей злоумышленника и его сообщника удалось задержать неподалеку от места происшествия.



Обоим лицам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 740 тысяч гривен каждому. Сейчас проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.



Санкция вменяемой им статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Ранее "Страна" сообщала, что валютный аферист получил 6 лет тюрьмы за обмен 60 тысяч долларов на фантики.

Также мы писали, что в Киеве мошенник обменял сувенирные банкноты на сумму в 3 миллиона гривен.