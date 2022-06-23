Святошинская окружная прокуратура Киева предъявила обвинение валютному мошеннику, который под предлогом обмена валют завладел денежными средствами в сумме 60 тыс. долларов США.

Приговором Святошинского районного суда Киева мошенник признан виновным по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 25-летний обвиняемый размещал в сети интернет объявления об обмене иностранной валюты по выгодному курсу.

Во время осуществления обмена валюты мужчина вместо настоящих денег передавал клиентам сувенирные гривневые купюры, которые были упакованы в полиэтиленовый пакет и перевязаны лентой с оттиском якобы банковской печати.

Ранее в Киеве мошенник обменял сувенирные банкноты на сумму в 3 миллиона гривен.

Несколько лет назад в Киеве напуганная "денежной реформой" пенсионерка обменяла 50 тысяч гривен на фантики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.