Ветеран АТО Михаил Майман, которого в СМИ называют "командиром батальона Архангела Михаила" в комментарии "Стране" рассказал свою версию событий, которые с ним произошли на днях в Днепропетровской области.

Напомним, вчера источники в правоохранительных органах рассказали "Стране", что Маймана на блокпосту задержала СБУ.

Однако сам Майман утверждает, что это было не СБУ, а "вражеская ДРГ", которая его похитили на заправке ОККО.

История, которую нам поведал Майман, поражает своей сюжетной линией.

"Диверсанты лишь прикинулись сотрудниками СБУ, чтобы вывезти меня на неподконтрольную территорию и передать кадыровцам. ДРГ выскочила из автобусов и автомобилей с криками "Служба безопасности, ложитесь на землю!", достали удостоверения, что они якобы из СБУ и похитили меня", - заявил Майман.

Он утверждает, что его на камеру заставляли извиняться перед Рамзаном Кадыровым.

"Вражеская ДРГ везла меня в "ЛНР", чтобы передать, скорее всего, кадыровцу, который меня "заказал". По дороге меня просили на камеру извиниться перед Рамзаном Кадыровым. Я этого не сделал и они решили меня передать напрямую кадыровцам", - уверяет Майман.

Кроме этого, Майман рассказал, что к нему применяли различного рода пытки.

"Они сразу начали бить меня прикладом, закинули в машину и по дороге начали избивать ещё сильнее. Потом они заехали в лес и там начали меня пытать, но не получили никакой информации. Они тушили об мои руки сигареты, на расстрел водили. Я им сказал: "Можете меня убить, но я не буду записывать никакое видео". Поэтому они начали меня душить", — сказал Михаил Майман.

На вопрос, как же ему удалось вырваться на свободу, Майман сказал, что спас его пёс по кличке Алтай.

"Мне повезло, что меня похитили вместе с моим псом Алтаем, который сидел в момент похищения на заднем сидении моего авто. Ещё на заправке я попросил, чтобы пса оставили вместе со мной. Когда меня "вырубили" в лесу, мой пёс Алтай меня грел, из-за этого я не замёрз", - рассказывает Майман.

Потом, по его словам, он начал играть с Алтаем в машине, и пёс смог перекусить ему стяжки на руках. "Я снял скотч с глаз и выпрыгнул из машины на блокпосту. А там меня уже спасали наши парни", - поделился своей невероятной историей Майман.

Он также добавил, что часть тех, кто его похитил, уже задержали, а ещё часть скрывается, однако подробностей не уточнил.

В тоже время источники "Страны" в правоохранительных органах по-прежнему заявляют, что Маймана задержали украинские силовики, а не вражеская ДРГ.

"На его, мягко говоря, странное поведение поступало немало жалоб. Поэтому с ним решили провести, скажем так, профилактические мероприятия", - говорит источник.

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