Мошенники из Днепра звонят украинцам от имени главы Николаевской ОВА Виталия Кима и просят помощь.

Об этом в видеообращении рассказал сам Виталий Ким.

"Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю - у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить", - сказал он.

Ким заявил, что номер звонивших уже пробили, и офис мошенников находится в Днепре.

"Передаю "Привет" офисникам из Днепра. Занимайтесь русскими, забирайте у них деньги, не трогайте наших", - сказал Ким.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "дипфейк" Кличко пообщался с несколькими европейскими мэрами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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