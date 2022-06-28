Мэр Варшавы Рафал Тшасковский признался, что тоже разговаривал с дипфейковым мэром Киева Виталием Кличко. Он подтвердил свой разговор с "мэром" Киева в начале июня.

Об этом сообщает Radio Zet.

У варшавского мэра Рафала Тшасковски, по его словам, ход разговора вызвал подозрения. По данным информационного агентства PAP, сразу же после телефонного звонка сотрудники связались с офисом Кличко в Киеве. В Киеве сообщили, что мэр Виталий Кличко в это время не совершал видеозвонок.

В связи с этим мэрия Варшавы вызвала полицию. По собственным словам, Тшасковски спокойно воспринял очевидное мошенничество. Никакие деликатные вопросы не обсуждались, сказал политик.

Ранее стало известно, что жертвой "дипфейкового" Кличко стала мэр Берлина Франциска Гиффай. Гиффай отменила видеосвязь после того, как возникли сомнения в том, что она действительно говорит с мэром Киева. Позже стало известно об общении "дипфейка" с мэром Мадрида.

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