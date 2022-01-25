Пранкеры Вован и Лексус поговорили с беглым казахстанским банкиром-оппозиционном Мухтаром Аблязовым от имени соратника Навального Леонида Волкова.

Бизнесмена Аблязова считают одним из организаторов протестов в Казахстане. Что интересно, Аблязов во многом пересказал стратегию действий, которую "Страна" приводила еще на самой заре протестов в начале января.

"Большая ежедневная работа, создание ячеек гражданских активистов... как единовременно действовать в регионах...", - рассказывает Аблязов, объясняя, что создавал организационный структуры для восстания несколько лет.

Он сообщил о своем общении с Навальным и признался в договоренностях с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который был задержан по делу об организации беспорядков в Бишкеке. Тот был готов помочь его перебросить на вертолете из Кыргызстана в Алматы.

Напомним, 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Как он связан с Украиной подробно писала "Страна".

Что касается недавних протестов в Казахстане, то Аблязов в начале заявил, что лично координирует протесты, потом открестился от своих собственных слов, а затем вновь назвал себя лидером казахских протестов.