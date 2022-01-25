Масштабный блэкаут в странах Центральной Азии случился из-за перегруза линии электропередач, которая соединяет север и юг Казахстана. Его могли спровоцировать майнеры, которые массово переехали в страну из Китая.

Об этом со ссылкой на главного редактора портала "Геоэнергетика" Бориса Марцинкевича пишет Sputnik.

По его словам, "технические проблемы между севером и югом Казахстана наложились на климатический казус – засуху в соседних странах".

По данным эксперта, север Казахстана живет на угле, а юг - на газе, это две отдельные энергетические системы, которые недостаточно связаны друг с другом еще с советских времен. Казахстан построил дополнительную высоковольтную ЛЭП, но одну, дублирующей нет, поэтому случился перегруз. Марцинкевич предполагает, что это могло произойти из-за майнеров, которые массово переехали из Китая.

При этом соседние страны - Кыргызстан и Узбекистан - не должны были пострадать из-за технических проблем в Казахстане.

"Соседние страны должны были жить без перебоев энергии, благодаря Объединенному водно-энергетическому кольцу Центральной Азии, которое было закончено в 1990 году. Кыргызстан и Таджикистан должны были накапливать воду в водохранилищах зимой, и спускать ее весной, а взамен получать из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана электроэнергию за счет тепловой генерации. Но в Кыргызстане в этом году случилась засуха", - пояснил Марцинкевич.

По его словам, все планы по стабильному получению электроэнергии в Центральной Азии связаны с "Росатомом", но республики очень долго думают. К примеру, в 2018 году с Узбекистаном подписано соглашение о строительстве АЭС, но до обязывающего контракта не дошли. Идут переговоры Кыргызстана с Росатомом по строительству АЭС малой мощности, но они тоже затягиваются.

Напомним, "Страна" писала о том, что аварийное отключение электричества в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане произошло во вторник, 25 января, и сопровождалась массовым отключением потребителей. Также в этих странах была приостановлена работа аэропортов, насосных станций и метро.

Также мы сообщали, что в 2019 году четыре страны Центральной Америки оставались без электричества.