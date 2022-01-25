Появились подробности массового отключения электричества в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

О деталях сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Авария произошла во вторник, 25 января, и сопровождалась массовым отключением потребителей.

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, что сначала из-за дисбаланса в энергосистеме Центральной Азии, произошло увеличение мощности на транзит электроэнергии "Север-Восток-Юг Казахстана".

Далее произошло аварийное отключение для на юге Казахстана. А после без электроэнергии остался Узбекистан Кыргызстан. Причина этому: частота упала ниже 47 Гц. В странах сработала автоматика, что спасло Жамбылскую ГРЭС, Шымкентсую ТЭЦ-3, Кызылординскую ТЭЦ-6 и электростанции Алматинской области от отключения электроэнергии. Из-за этого свет в южных регионах Казахстана частично был.

В настоящее время полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей еще продолжаются.

Напомним, сегодня в трех этих странах пропало электричество. В них приостановили работу аэропорты. Также сообщалось, что не работают насосные станции, остановлена работа метро.

Также мы писали, что в 2019 году четыре страны Центральной Америки остались без электричества.