В пятницу, 31 декабря, во Львове на заседании исполнительного комитета повысили тарифы на проезд в электротранспорте. Теперь одноразовый электронный билет будет стоить 10 гривен.

Об этом сообщает "Общественное".

Согласно новым тарифам, стоимость одноразового электронного билета составит 10 гривен, а при покупке у водителя - 15. Месячный абонемент будет стоить 420 гривен. По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олега Забарило, так хотят стимулировать пассажиров рассчитываться безналично.

Новый тариф на проезд будет действовать уже после введения электронного билета. Электронный билет начнут внедрять 13 января, но вначале им смогут пользоваться только льготники.

"В начале мы не будем запрещать ездить, используя пенсионные удостоверения или какие-либо другие удостоверения, но в течение первых месяцев реализации есть январь-февраль, мы хотим максимально стимулировать самих пассажиров пользоваться исключительно транспортными карточками. Вначале никаких санкций к тем пассажирам, которые еще не получили транспортную карточку, не будет", - объяснил Забарило.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, как изменятся цены на проезд и тарифы в следующем году.

Также сообщалось, что Кличко озвучил новые цены на проезд в Киеве для местных, жителей области и приезжих.