Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, который ранее назвал себя лидером казахских протестов, собирается продолжать организацию оппозиционных акций в республике и добиться смены власти. Сам он находится во Франции, но намерен вернуться в Казахстан и стать премьером.

Об этом Аблязов рассказал в интервью для "РИА Новости".

Оппозиционер заявил, что продолжит организацию протестов в Казахстане, однако будет делать это мирным путем. Организовывать митинги с применением оружия он не планирует.

"Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей… Насильственно с применением оружия - нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю - да", - сказал Аблязов.

Сейчас Аблязов живет во Франции и не выезжает в другие страны, из опасения преследования со стороны казахских властей. На родине он заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Однако в ближайшее время оппозиционер собирается вернуться на родину. И не просто вернуться, а стать премьером страны. Он рассказал "РИА Новости", что уже разработал план смены власти и хочет попросить помощи у Запада.

"Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", — заявил он.

Как рассказах Аблязов, он уже обращался лично к президенту Франции Макрону и выступает публично по французскому телевидению.

"Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котел, чем в Афганистане", - сказал он.

Напомним, 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Как он связан с Украиной подробно писала "Страна".

Что касается недавних протестов в Казахстане, то Аблязов в начале заявил, что лично координирует протесты, потом открестился от своих собственных слов, а затем вновь назвал себя лидером казахских протестов.