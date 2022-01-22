Президент Казахстана, куда недавно Украина восстановила авиамаршруты, Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями госорганов республики объявил, что из 3315 арестованных арестованных во время беспорядков более тысячи человек отпустят на свободу. Также им обеспечат право получения защиты и юридической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение", – говорится в сообщении со ссылкой на генпрокурора страны Гизата Нурдаулетова.

Президент заверил, что всем арестованным обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, а жалобы тщательно проверяют.

Напомним, в начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ. Они переросли в беспорядки. 5 января на фоне протестов прекратил работу аэропорт в Актау. Кроме того, власти Казахстана приостанавливали работу аэропорта в Алматы до 10 января. В страну по просьбе президента ввели миротворческий контингент ОДКБ. 11 января Токаев объявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен и анонсировал вывод миротворцев.

"Страна" писала о том, что 13 января из Алматы вывели миротворцев ОДКБ, аэропорт города возобновил работу и принял первый международный рейс.

О том, что происходило в Казахстане после массовых акций протеста, мы рассказывали в отдельном материале.