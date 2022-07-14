Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Гайдая и предрекла ему отставку
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предположила, что скоро он уйдет в отставку.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она заявила, что Гайдай, не будучи военным, комментирует военные операции. И в качестве примера привела его вчерашнее заявление, где губернатор пишет о вражеских ДРГ, которые пытаются пройти через украинские блок-посты.
По словам Безуглой, после потери области "приходится делать отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, и почему ОВА сделала так мало и военным было так тяжело".
Также она попеняла Гайдаю, что его "нога не ступала вглубь Луганщины, пока не заставили напрямую и скандально".
"Делаю ставку, пойдет следующим после Лагуты, председателя Херсонской ОВА (которого Зеленский уволил на днях - Ред.)", - сообщила Безуглая.
Ранее мы писали, что Безуглая будет добиваться исключения из фракции "Слуга народа" Тищенко.
Также сообщалось, что Безуглая предложила создать базу "зрада"-документов и разбираться с виновными.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.