Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предположила, что скоро он уйдет в отставку.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она заявила, что Гайдай, не будучи военным, комментирует военные операции. И в качестве примера привела его вчерашнее заявление, где губернатор пишет о вражеских ДРГ, которые пытаются пройти через украинские блок-посты.

По словам Безуглой, после потери области "приходится делать отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, и почему ОВА сделала так мало и военным было так тяжело".

Также она попеняла Гайдаю, что его "нога не ступала вглубь Луганщины, пока не заставили напрямую и скандально".

"Делаю ставку, пойдет следующим после Лагуты, председателя Херсонской ОВА (которого Зеленский уволил на днях - Ред.)", - сообщила Безуглая.

Ранее мы писали, что Безуглая будет добиваться исключения из фракции "Слуга народа" Тищенко.

Также сообщалось, что Безуглая предложила создать базу "зрада"-документов и разбираться с виновными.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.