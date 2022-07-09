Народная депутат из фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала очередной пост о Михаиле Маймане, которого называют командиром добровольческого формирования №14 теробщины Киева "Архангелы Михаила". И которого Безуглая называет аферистом и мародером.

Пост появился в Фейсбуке.

Нардеп сообщила о том, что Майман вручил наградное оружие ее коллеге по фракции "Слуги народа" Николаю Тищенко. Об этом ей сообщили сразу несколько источников. При этом она не знает, насколько законной была передача оружия.

Также она написала о том, что после публикаций о Маймане Тищенко сегодня в парламенте отказался с ней здороваться.

Ранее "Страна" рассказывала, что 7 июля Безуглая предупредила украинцев о "ряженых" членах теробороны Киева во главе с Михаилом Майманом. Безуглая утверждает, что члены формирования не добровольцы, а мародеры, и сейчас правоохранители ими занимаются.

В самом начале июня "Страна" писала о том, что СБУ задержала Михаила Маймана в Днепропетровской области на блокпосту.