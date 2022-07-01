Нардеп Марьяна Безуглая призывает разобраться с теми, кто в прошлом подписывал "зрада-документы".

В качестве примера она приводит постановление правительства № 2032 от 2 ноября 1999 года, которое утверждает соглашение между Кабмином и правительством РФ о передаче России тяжелых бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

"Считаю, надо делать базу всех таких #зрада-документов с 1991 по 2022 и разбираться, кто, как и почему. Например, соглашение 1999 года: России передали крылатые ракеты, которыми сейчас уничтожают наши города", - написала Безуглая.

Кабинет министров на тот момент возглавлял Валерий Пустовойтенко.

Бомбардировщики и ракеты передали тогда России в счёт долгов за газ. Хотели передать ещё больше самолетов. Но это запретили делать США. В итоге советские стратегические бомбардировщики, которые находились на территории Украины, были просто "распилены" под наблюдением американцев.

Скриншот: Facebook/Марьяна Безуглая

Ранее "Страна" писала, что Марьяна Безуглая внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается разрешить Министерству обороны на постоянной основе создавать печатные СМИ и финансировать их за счет госбюджета.

Также мы рассказывали, что законопроект "слуг народа" может разрешить выезд из Украины во время войны мужчин-нардепов.