В пятницу, 1 июля, Верховная Рада на заседании создала специальную Комиссию по вопросам права войны и военных преступлений в условиях агрессии России.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

При этом он уточнил, что это не следственная комиссия. Она наделена правами главного комитета Рады по вопросам военных преступлений и права войны.

Создание комиссии поддержали 277 нардепов. Главой комиссии стал депутат-харьковчанин от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Напомним, что сегодня Верховная Рада проголосовала за целый ряд законопроектов в первом или втором чтении. Среди них законопроекты об прощение увольнений, заседании судов по видео и судебных повестках через "Дию".

Также мы писали, что 1 июля в парламенте выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая напомнила, какие реформы нужно принять ради членства в ЕС.

Выступил в Верховной Раде и Владимир Зеленский. Он говорил о важности членства Украины в ЕС, экспорте украинской электрики в Европу, цифровом и таможенном безвизе, которые хотят принять, а также о том, что нужно отменить роуминг и брать плату мобильных операторов за звонки в Европу.