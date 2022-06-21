Министр юстиции Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд прибыл с необъявленным визитом в Украину, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала ABC, цель - сотрудничество в расследовании военных преступлений.

Также Гарланд намерен обсудить с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой "усилия США по содействию в преследовании военных преступлений".

"Соединенные Штаты посылают четкий сигнал - спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства, чтобы убедиться, что виновные в этих злодеяниях привлечены к ответственности", - цитирует Гарланда CNN.

Ранее "Страна" писала, что в криминальной полиции Германии заявили, что они располагают сотнями свидетельств военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Также мы рассказывали, что эксперты из Франции помогают Украине в расследовании преступлений российских оккупантов в Черниговской области. Команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на пару недель, но задержались почти на два месяца.