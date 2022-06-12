Эксперты из Франции помогают Украине в расследовании преступлений российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на пару недель, но задержались почти на два месяца.

"На смену судмедэкспертам и специалистам по ДНК-анализу прибыла делегация экспертов других специализаций: моделирование с помощью дрона, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применению оружия массового поражения. Они работают в Черниговской области и проводят исследования в местах разрушений в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Также украинская и французская стороны обсудили сотрудничество в расследовании гибели и ранения французских журналистов.

"Эти военные преступления должны быть наказаны, и мы готовы совместно сделать все для этого", - добавила Венедиктова.

Ранее мы также писали, что в Украину прибыла Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессии России в Украине. Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией, в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

А в Международном уголовном суде заявили, что направили в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения расследований преступлений.