В криминальной полиции Германии заявили, что они располагают сотнями свидетельств военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Об этом заявил руководитель ведомства Гольгер Мюнх в интервью газете Welt am Sonntag.

"В настоящее время мы получили трехзначное число данных", - сказал Мюнх.

Расследования уже проводятся не только по военным преступлениям, но и по лицам, политически ответственным за их совершение.

"Наша цель – выявление ответственных за преступления и привлечение их к ответственности", - говорит Мюнх.

BKA отрабатывает разные версии, разыскивает свидетелей и очевидцев и собирает доказательства.

"Таким образом, мы готовимся к вероятному предъявлению обвинений лицам, которые несут ответственность в Германии за военные преступления в Украине", - отмечает полицейский.

Согласно международному праву, военные преступники могут быть осуждены также в Германии.

Ранее сообщалось, что расследовать военные преступления россиян в Черниговской области Украине помогают эксперты из Франции.

Также в Украину прибыла комиссия ООН по военным преступлениям, чтобы установить подозреваемых и собрать доказательства.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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