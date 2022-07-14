В четверг, 14 июля, в Украине идет уже 141-й день войны с Россией.

К северу от Славянска вчера были отбиты штурмы на Долгенькое и Долину, но командование ВСУ ожидает новых ударов со стороны Изюма.

В районе Донецка Генштаб подтвердил удар по коксохимическому заводу в Авдеевке.

На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей.

Подробнее об этом читайте в итогах за 13 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

14 июля

08:33 Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предрекла ему отставку.

Она заявила, что Гайдай, не будучи военным, комментирует военные операции. И в качестве примера привела его вчерашний пост, где губернатор пишет о вражеских ДРГ, которые пытаются пройти через украинские блок-посты.

По словам Безуглой, после потери области "приходится делать отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, и почему ОВА сделала так мало и военным было так тяжело".

Также она попеняла Гайдаю, что его "нога не ступала вглубь Луганщины, пока не заставили напрямую и скандально". "Делаю ставку, пойдет следующим после Лагуты, председателя Херсонской ОВА (которого Зеленский уволил на днях - Ред.)", - сообщила Безуглая.

08:30 Губернатор Гайдай рассказал, что на границе Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки россияне нанесли 12 ракетных и авиационных ударов.

"Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут", - сообщил Гайдай.

Напомним, вчера в "ЛНР" заявляли, что уже вышли на окраины Северска и Соледара, но украинская сторона это опровергала.

08:07 Произошел ракетный авиаудар по промышленной зоне Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко призывает жителей не покидать укрытий.

08:02 Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.

Об этом заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

По ее словам, решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в 2023 году, пишут "Известия".

Ранее в экономическое объединение Бразилии, России, Индии и Китая изъявили желание вступить Аргентина и Иран.

В западной прессе по этому поводу заявили, что после санкций "Путин ищет новые альянсы".

08:01 В Николаеве ракетные удары по гражданским объектам, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. К северу от Славянска был штурм в районе Курульки, противник отошел.

2. Подтверждена вчерашняя информация о наступлении российских войск на Верхнекаменское, через которое идет дорога на Северск со стороны Лисичанска. Бои там продолжаются.

Российские телеграм-каналы вчера, напомним, заявляли о выходе противника на западные окраины Верхнекаменского.

3. К югу от Бахмута враг наступал в направлении Кодемы и Вершины, штурм остановлен.

4. К северу от Авдеевки противник имеет частичный успех при наступление на село Каменка. Оно находится на трассе Донецк-Константиновка.