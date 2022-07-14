Около 100 монахов отказываются покидать территорию Святогорской лавры, которая находится под контролем украинской армии, но подвергается российским обстрелам с другого берега Северского Донца.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

По данным разведки, часть монахов из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию.

ГУР предлагает организовать гуманитарный коридор для их снабжения через международных посредников.

"Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора из Святогорской лавры, который находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области. Сегодня Святогорская лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам стороны российских военных. На территории Лавры до сих пор находятся до 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий", - сказано в посте.

Ранее наместник лавры митрополит Арсений сообщил, что в монастыре укрываются 400 человек мирян, из них 56 - это дети.

"Страна" публиковала видео, как сейчас выглядит Святогорская лавра после обстрелов.