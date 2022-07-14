Появилось видео мамы и дочери за час до ракетного удара по Виннице. Девочка погибла на месте, а женщине оторвало ногу.

На видео из соцсетей мамы видно, что они спокойно идут по своим делам по мирному городу вдалеке от линии фронта, не подозревая о грядущем ужасе. Видео записано в 09:38, а уже в 10:50 на Винницу упали российские ракеты.

Коллеги женщины сообщили в соцсетях, что мать осталась жива и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

ГосЧС публикует фото погибшей девочки, рядом с которой лежит оторванная нога матери.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что всего от обстрела погибли трое детей.

Ранее стало известно, что также в Виннице от обстрела погиб член команды певицы, которая должна была выступить сегодня в Доме офицеров.

По последним данным, в результате обстрела Винницы погибли 20 человек, ранены - 90.

В России заявили, что били по "пункту размещения нациков" в винницком Доме офицеров.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.