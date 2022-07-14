Ракетным ударом по центру Винницы также зацепило диагностическую клинику. По предварительным данным, все люди, которые были внутри, погибли.

Об этом сообщил Винницкий облсовет.

На опубликованных фото видно, что действительно здание медицинского центра "Нейромед", которое находится прямо возле дома быта "Юбилейный", уничтожено.

По последним данным, в результате обстрела центра Винницы погибли 20 человек, еще 90 пострадали.

В ВСУ сообщили, что обстрел Винницы был произведен "Калибрами" с подлодки в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.