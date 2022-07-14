Спасательные работы на месте обрушившегося дома в Часов Яре, который атаковали российские войска ракетами из "Ураганов" вечером 9 июля, завершились.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в Телеграм-канале.

Удалось спасти девять человек. Погибли 48 мирных жителей, в том числе ребенок.

Поисковая операция продолжалась пять дней, было задействовано 323 человека, сообщил он.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.