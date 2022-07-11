Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение в понедельник, 11 июля.

Главное из заявлений президента:

"В МИД пришлось вызвать представителя Канады, которая решила передать турбину для "Северного потока-1", фактически для России. Если государство-террорист добивается такого исключения из санкций, каких исключений оно захочет завтра? Это опасный вопрос для всего демократического мира. В России это воспримут как слабость. Не сомневаюсь, что теперь Москва попробует не только ограничить, но и вообще остановить поставки газа в Европу. Еще можно пересмотреть это решение о турбине". "Продолжается разбор завалов в Часовом Яру Донецкой области, в списке погибших уже 31 человек, 9 удалось спасти. Харьков пережил новые жестокие удары, 5 человек погибло. Удар был по Одессе. На этом фоне стыдно смотреть, как люди не могут разобраться с одной турбиной". "Направил в Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. Это наш ответ на закон, который приняли в Польше в интересах наших граждан. Прошу депутатов отнестись к этому проекту ответственно". "Подписал указ о присвоении Перемышлю звания "город-спасатель". Провел переговоры с премьером Нидерландов, говорили о военной помощи, о нашем движении в ЕС. Говорил с президентом Турции Эрдоганом о восстановлении наших экспортных маршрутов".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных в гибели людей в Часов Яре.

Также "Страна" сообщала, что постпред Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря опубликовала подробности президентского законопроекта о льготах для граждан Польши на территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.