Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 9 июля. В нем он рассказал о жестоких обстрелах украинских городов и о дополнительных поставках западного оружия в Украину.

Главное из заявлений президента:

"Провел сегодня встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией сенаторов после выступления господина Ларше в Верховной Раде Украины. Благодарен ему за вдохновенное и точное обращение. Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир". "Только за одни сутки Россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по громадам Запорожской области… Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на день не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка". "Хочу поблагодарить США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов. Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет предпринимать именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям". "Провел сегодня совещание с представителями строительных компаний – с теми, от кого зависит качество украинской инфраструктуры – наших путей снабжения. Вопрос строительства качественной транспортной сети – всегда также вопрос безопасности. А в условиях полномасштабной войны сильная инфраструктура – ​​один из ключевых элементов обороны". "Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел".

Напомним, Зеленский уволил скандального посла Украины в Германии Мельника. Мы писали о главных скандалах с его участием.

Также мы писали, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового транша военной помощи на 400 миллионов долларов.