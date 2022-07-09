Защищал Бандеру, называл Шольца "колбасой", критиковал Меркель. Главные скандалы с уволенным посолом Мельником
Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
В течение своей карьеры Мельник был фигурантом как минимум пяти крупных скандалов:
- Обвинения экс-канцлера Ангелы Меркель и президента Германии Вальтера Штайнмайера в том, что своей политикой примирения они спровоцировали нападение России на Украину.
- Защита Степана Бандеры - по версии Мельника, "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". Что вызвало скандал и в Германии, и в Польше (после этого скандала, собственно, Мельника и уволили).
- Постоянная жесткая критика немецких политиков за то, что те якобы затягивают поставки вооружения в Украину.
- Назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа ехать в Киев (после того, как Зеленский отказался звать туда президента Штайнмайера).
- Упрекнул Германию в том, что украинским беженцам здесь неуютно, что "им здесь не рады"
Напомним, что немецкие СМИ еще пару недель назад предсказали грядущую отставку Мельника. Кроме того, в течение последнего времени вышло сразу несколько разгромных колонок в западных СМИ с критикой украинского посла. Таким образом, коллективный Запад как бы намекал Киеву, что Мельника пора убирать.
"Между тем, эта отставка может оказаться повышением. Ходят настойчивые слухи, что Мельника могут назначить заместителем главы МИД", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
"Страна" писала, что посла Украины в Германии Андрея Мельника могут отозвать с должности и назначить его заместителем главы Министерства иностранных дел.