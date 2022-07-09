Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В течение своей карьеры Мельник был фигурантом как минимум пяти крупных скандалов:

Напомним, что немецкие СМИ еще пару недель назад предсказали грядущую отставку Мельника. Кроме того, в течение последнего времени вышло сразу несколько разгромных колонок в западных СМИ с критикой украинского посла. Таким образом, коллективный Запад как бы намекал Киеву, что Мельника пора убирать.

"Между тем, эта отставка может оказаться повышением. Ходят настойчивые слухи, что Мельника могут назначить заместителем главы МИД", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" писала, что посла Украины в Германии Андрея Мельника могут отозвать с должности и назначить его заместителем главы Министерства иностранных дел.