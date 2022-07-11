Гражданам Польши предоставят льготы на территории Украины. Фото: Facebook

Постпред Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря опубликовала подробности президентского законопроекта о льготах для граждан Польши на территории Украины.

Об этом Ольга Совгиря написала в Telegram.

В случае его принятия граждане Польши во время их пребывания в Украине получат право на следующие льготы:

  • трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
  • государственную регистрацию как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности;
  • ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;
  • получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств госбюджета;
  • социальные выплаты согласно законодательству Украины;
  • получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;
  • медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Подробности законопроекта о льготах для граждан Польши

Подробности законопроекта о льготах для граждан Польши

Ранее мы писали, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.

Также "Страна" сообщала, что власти Польши лишили беженцев из Украины бесплатного проезда в поездах.

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