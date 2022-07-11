Поляки как украинцы. Появились подробности законопроекта Зеленского о льготах для граждан Польши в Украине
Постпред Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря опубликовала подробности президентского законопроекта о льготах для граждан Польши на территории Украины.
Об этом Ольга Совгиря написала в Telegram.
В случае его принятия граждане Польши во время их пребывания в Украине получат право на следующие льготы:
- трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
- государственную регистрацию как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности;
- ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;
- получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств госбюджета;
- социальные выплаты согласно законодательству Украины;
- получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;
- медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.
Ранее мы писали, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.
Также "Страна" сообщала, что власти Польши лишили беженцев из Украины бесплатного проезда в поездах.
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