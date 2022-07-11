Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.

Соответствующий законопроект должен появиться в Верховной Раде в понедельник, 11 июля, когда в Польше вспоминают жертв Волынской трагедии, сообщила PAP.

Законопроект об особом статусе поляков в Украине Зеленский анонсировал еще в мае, но никаких подробностей о законопроекте тогда не сообщалось.

"Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах", - сказал Дуда на мероприятиях к 79-й годовщине события, называемые в Польше "кровавым воскресеньем".

Президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

Польский президент возложил венок к памятнику жертвам Волынской трагедии вместе с послом Украины Василием Зварычем.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей.

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