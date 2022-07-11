В подконтрольной части Донецкой области остались около 340 тысяч (или 20,4%) местного населения. Почти 80% уже эвакуировались.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"На 24 февраля постоянно проживали 1 миллион 670 тысяч населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Остались около 340 тысяч населения", – сообщил он.

Кириленко рассказал, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов, и большинство из них – жители Бахмутского района.

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