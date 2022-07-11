Более 3-х миллионов украинских беженцев уже вернулись в Украину из Евросоюза, в странах ЕС остается около 3,7 млн человек.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МВД ЕС в Праге, которую транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии, пишет ТАСС.

"Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3-х млн украинцев уже вернулись", - заявила она.

Напомним, в Евросоюзе сообщили, что количество въездов и выездов украинцев в ЕС вернулось на довоенный уровень.

Также мы писали, что в НАН Украины спрогнозировали отъезд навсегда 5 млн украинцев из страны, если война продлится 2 года.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.