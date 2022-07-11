Ситуация с притоком украинских беженцев в Евросоюз стабилизировалась - примерно равное число украинцев въезжает в Евросоюз и выезжает из него.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, пишет Reuters.

"Что касается потоков беженцев, то сейчас ситуация стабильная. Пересечения между ЕС и Украиной — это довоенный уровень, до Covid-19, поэтому мы вернулись к нормальному количеству людей, пересекающих границу", - сказала она.

Ситуация также может измениться к началу учебного года.

"Я предвижу, что многие украинцы в ЕС примут решение еще до начала учебы в школе - куда отдать детей в школу - в стране-члене ЕС или вернуться в Украину", - сказала она.

Йоханссон сказала, что Чехия является страной с наибольшим количеством украинских беженцев на душу населения, за ней следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.

Напомним, в ЕС хотят признать водительские права украинских беженцев.

Также мы писали о том, что The Guardian писала о том, что кризис с украинскими беженцами только начинается.

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